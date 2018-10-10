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Жители Ични и близлежащих поселков понемногу возвращаются в свои дома

Жители Ични и близлежащих к складам с взрывоопасными боеприпасами поселков рассказали о ситуации в их домах

Об этом в среду, 10 октября, с Черниговщины сообщил журналист Еспресо.TV.

"Многие сетуют на то, что уничтожено имущество - у некоторых это просто сарай, а у кого-то нет целого дома. В самой Ичне ситуация намного лучше - небольшие повреждения в городе. Вернувшиеся люди знают, что здесь более-менее безопасно. Однако в соседнем населенном пункте под названием Августовка удалось пообщаться с людьми, дома которых были полностью уничтожены", - отметил корреспондент.

Также, по его словам, в той местности большое количество снарядов лежит на полях и дорогах, и сейчас саперы разминируют или контролируемо подрывают эти снаряды.

"Надо ехать, ехать домой. У нас, мы в центре Ични живем, дорога чистая - ни снарядов, ничего", - сообщила местная жительница.

Кроме того, как отметил корреспондент, все эвакуированные жители поблагодарили, в частности, волонтеров за помощь и поддержку. И отметили, что должны возвращаться к своим очагам, беречь имущество.

  • Напомним, во вторник, 9 октября, на 6-м арсенале, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
  • Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
  • Также было запрещено движение по ряду дорог.
  • Ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду. С четырех часов утра было решено закрыть воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта также было приостановлено.
  • Позже жители Ични рассказали о своей эвакуации после взрывов.
  • По состоянию на утро среды, 10 октября, на 6-м арсенале около населенного пункта Ичня Черниговской области продолжали раздавались взрывы, некоторые очаги пожара удалось потушить.
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