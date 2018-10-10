Жители Ични и близлежащих поселков понемногу возвращаются в свои дома

10 октября, 2018, 19:22

Жители Ични и близлежащих к складам с взрывоопасными боеприпасами поселков рассказали о ситуации в их домах

Об этом в среду, 10 октября, с Черниговщины сообщил журналист Еспресо.TV.

"Многие сетуют на то, что уничтожено имущество - у некоторых это просто сарай, а у кого-то нет целого дома. В самой Ичне ситуация намного лучше - небольшие повреждения в городе. Вернувшиеся люди знают, что здесь более-менее безопасно. Однако в соседнем населенном пункте под названием Августовка удалось пообщаться с людьми, дома которых были полностью уничтожены", - отметил корреспондент.

Также, по его словам, в той местности большое количество снарядов лежит на полях и дорогах, и сейчас саперы разминируют или контролируемо подрывают эти снаряды.

"Надо ехать, ехать домой. У нас, мы в центре Ични живем, дорога чистая - ни снарядов, ничего", - сообщила местная жительница.

Кроме того, как отметил корреспондент, все эвакуированные жители поблагодарили, в частности, волонтеров за помощь и поддержку. И отметили, что должны возвращаться к своим очагам, беречь имущество.