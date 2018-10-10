Жители Ични и близлежащих поселков понемногу возвращаются в свои дома
Об этом в среду, 10 октября, с Черниговщины сообщил журналист Еспресо.TV.
"Многие сетуют на то, что уничтожено имущество - у некоторых это просто сарай, а у кого-то нет целого дома. В самой Ичне ситуация намного лучше - небольшие повреждения в городе. Вернувшиеся люди знают, что здесь более-менее безопасно. Однако в соседнем населенном пункте под названием Августовка удалось пообщаться с людьми, дома которых были полностью уничтожены", - отметил корреспондент.
Также, по его словам, в той местности большое количество снарядов лежит на полях и дорогах, и сейчас саперы разминируют или контролируемо подрывают эти снаряды.
"Надо ехать, ехать домой. У нас, мы в центре Ични живем, дорога чистая - ни снарядов, ничего", - сообщила местная жительница.
Кроме того, как отметил корреспондент, все эвакуированные жители поблагодарили, в частности, волонтеров за помощь и поддержку. И отметили, что должны возвращаться к своим очагам, беречь имущество.
- Напомним, во вторник, 9 октября, на 6-м арсенале, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
- Также было запрещено движение по ряду дорог.
- Ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду. С четырех часов утра было решено закрыть воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта также было приостановлено.
- Позже жители Ични рассказали о своей эвакуации после взрывов.
- По состоянию на утро среды, 10 октября, на 6-м арсенале около населенного пункта Ичня Черниговской области продолжали раздавались взрывы, некоторые очаги пожара удалось потушить.
Читайте также
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта