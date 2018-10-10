Затягивание реформы СБУ подорвет доверие союзников Украины, - представительство НАТО

10 октября, 2018, 13:19

В Представительстве НАТО в Украине предупредили, что промедление с реформированием СБУ может подорвать доверие союзников Украины

Об этом заявила во время круглого стола в Киеве заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон, передает "Интерфакс-Украина".

"Реформу СБУ было названо ключевым приоритетом и в комплексном пакете помощи Украине, согласованном на Варшавском саммите НАТО в 2016 году, и в годовой национальной программе Украины. Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьезно подорвет доверие союзников по готовности к лидерству руководства государства", - сказала Ирон.

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По словам заместителя главы Представительства НАТО в Украине, реформа должна превратить СБУ в демилитаризованную и деполитизированную эффективную структуру по обеспечению внутренней безопасности с функциями разведки и предотвращения преступности.