Затягивание реформы СБУ подорвет доверие союзников Украины, - представительство НАТО
Об этом заявила во время круглого стола в Киеве заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон, передает "Интерфакс-Украина".
"Реформу СБУ было названо ключевым приоритетом и в комплексном пакете помощи Украине, согласованном на Варшавском саммите НАТО в 2016 году, и в годовой национальной программе Украины. Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьезно подорвет доверие союзников по готовности к лидерству руководства государства", - сказала Ирон.
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По словам заместителя главы Представительства НАТО в Украине, реформа должна превратить СБУ в демилитаризованную и деполитизированную эффективную структуру по обеспечению внутренней безопасности с функциями разведки и предотвращения преступности.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду "евроатлантические" поправки к Конституции. Комитет Рады по нацбезопасности рекомендовал поддержать внесенные президентом поправки.
- У Порошенко объяснили, что для внесения указанных изменений в Конституцию проводить референдум не нужно.
- Законопроект об евроатлантических изменениях в Конституцию включили в повестку дня Верховной Рады и он направлен в Конституционный суд.
- 8 октября в Украине начались военно-воздушные учения "Чистое небо 2018" при участии стран-членов НАТО - Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.
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