ЮНЕСКО объявило о начале мониторинга в оккупированном Крыму

10 октября, 2018, 21:43

Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры принял решение о начале первой фазы прямого мониторинга ситуации в оккупированном Россией Крыму

Об этом в среду, 10 октября, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур своем Twitter.

По его словам, результаты этого мониторинга генеральный директор ЮНЕСКО должен предоставить в октябре 2019 года.

"Сегодняшнее заседание Исполнительного совета ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга Организации ситуации в оккупированном Крыму, принято решение относительно отчета Гендиректора о его результатах в следующем октябре", - написал посол.

Réunion du Conseil Executif de l'UNESCO est devenue un événement important:l'annonce du lancement de la отеле première phase suivi du direct dela situation en Crimée ainsi que l'adoption de la décision sur la présent. par le Direct. général du compte-rendu du suivi en octobre prochain pic.twitter.com/jXx30JlkDK — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 10 октября 2018 г.

Он также поблагодарил тех, кто голосовал за принятие соответствующего решения.

"Особая благодарность Группе друзей Украины в ЮНЕСКО", - отметил Шамшур.

Позже решение ЮНЕСКО о начале мониторинга ситуации в АРК и Севастополе приветствовал президент Петр Поршенко.

"Российской оккупационной власти не удастся скрыть свои преступления от международной общественности. Как не удастся ей избежать заслуженной ответственности", - говорится в Twitter главы украинского государства.

Поздравляю важное решение Исполнительного совета ЮНЕСКО о начале прямого мониторинга ситуации в АРК и Севастополе.



Российской оккупационной власти не удастся скрыть свои преступления от международной общественности. Как не удастся ей избежать заслуженной ответственности.



Крым - это Украина! pic.twitter.com/c9Wjdzqo8M — Петр Порошенко (@poroshenko) 10 октября 2018 г.

Напомним, Представители тридцати стран-членов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры подписали совместное заявление в поддержку Украины относительно аннексии Крыма.