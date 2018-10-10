 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЮНЕСКО объявило о начале мониторинга в оккупированном Крыму

Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры принял решение о начале первой фазы прямого мониторинга ситуации в оккупированном Россией Крыму

Об этом в среду, 10 октября, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур своем Twitter.

По его словам, результаты этого мониторинга генеральный директор ЮНЕСКО должен предоставить в октябре 2019 года.
"Сегодняшнее заседание Исполнительного совета ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга Организации ситуации в оккупированном Крыму, принято решение относительно отчета Гендиректора о его результатах в следующем октябре", - написал посол.

Он также поблагодарил тех, кто голосовал за принятие соответствующего решения.

"Особая благодарность Группе друзей Украины в ЮНЕСКО", - отметил Шамшур.

Позже решение ЮНЕСКО о начале мониторинга ситуации в АРК и Севастополе приветствовал президент Петр Поршенко.

"Российской оккупационной власти не удастся скрыть свои преступления от международной общественности. Как не удастся ей избежать заслуженной ответственности", - говорится в Twitter главы украинского государства.

Напомним, Представители тридцати стран-членов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры подписали совместное заявление в поддержку Украины относительно аннексии Крыма.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 октября, 2018 среда

больше новостей

10 октября, 2018 среда

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать