ЮНЕСКО объявило о начале мониторинга в оккупированном Крыму
Об этом в среду, 10 октября, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур своем Twitter.
По его словам, результаты этого мониторинга генеральный директор ЮНЕСКО должен предоставить в октябре 2019 года.
"Сегодняшнее заседание Исполнительного совета ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга Организации ситуации в оккупированном Крыму, принято решение относительно отчета Гендиректора о его результатах в следующем октябре", - написал посол.
Réunion du Conseil Executif de l'UNESCO est devenue un événement important:l'annonce du lancement de la отеле première phase suivi du direct dela situation en Crimée ainsi que l'adoption de la décision sur la présent. par le Direct. général du compte-rendu du suivi en octobre prochain pic.twitter.com/jXx30JlkDK— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 10 октября 2018 г.
Он также поблагодарил тех, кто голосовал за принятие соответствующего решения.
"Особая благодарность Группе друзей Украины в ЮНЕСКО", - отметил Шамшур.
Позже решение ЮНЕСКО о начале мониторинга ситуации в АРК и Севастополе приветствовал президент Петр Поршенко.
"Российской оккупационной власти не удастся скрыть свои преступления от международной общественности. Как не удастся ей избежать заслуженной ответственности", - говорится в Twitter главы украинского государства.
Поздравляю важное решение Исполнительного совета ЮНЕСКО о начале прямого мониторинга ситуации в АРК и Севастополе.— Петр Порошенко (@poroshenko) 10 октября 2018 г.
Российской оккупационной власти не удастся скрыть свои преступления от международной общественности. Как не удастся ей избежать заслуженной ответственности.
Крым - это Украина! pic.twitter.com/c9Wjdzqo8M
Напомним, Представители тридцати стран-членов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры подписали совместное заявление в поддержку Украины относительно аннексии Крыма.
Читайте также
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
Читайте также
-
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов