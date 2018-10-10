Италия - Украина. Шевченко объяснил, почему делает ставку на футболистов "Шахтера"

10 октября, 2018, 12:27

Андрей Шевченко рассказал, почему в сборной Украины делает ставку на футболистов "Шахтера"

Об этом он заявил на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Италии, сообщает официальный сайт ФФУ.

По словам тренер сборной Украины, "Шахтер" сильная команда, в то же время, украинские игроки в иностранных клубах не всегда имеют игровую практику в иностранных клубах.

"Шахтер" это очень сильная команда, одна из сильнейших в Украине. Поэтому мы широко используем игроков этого клуба. Мне очень обидно, что некоторые из украинских футболистов не имеют постоянного места в составе своих зарубежных клубов. Возможно, украинский чемпионат в последнее время немного потерял свой уровень", - сказал Андрей Шевченко.