Италия - Украина. Шевченко объяснил, почему делает ставку на футболистов "Шахтера"
Об этом он заявил на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Италии, сообщает официальный сайт ФФУ.
По словам тренер сборной Украины, "Шахтер" сильная команда, в то же время, украинские игроки в иностранных клубах не всегда имеют игровую практику в иностранных клубах.
"Шахтер" это очень сильная команда, одна из сильнейших в Украине. Поэтому мы широко используем игроков этого клуба. Мне очень обидно, что некоторые из украинских футболистов не имеют постоянного места в составе своих зарубежных клубов. Возможно, украинский чемпионат в последнее время немного потерял свой уровень", - сказал Андрей Шевченко.
- Сборная Украины встретится с Италией сегодня в Генуе, матч начнется в 21:45.
- Ранее, Андрей Шевченко обнародовал состав сборной Украины на товарищескую игру с Италией и матч Лиги наций против Чехии, который состоится 16 октября в Харькове.
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Сборной Украины в матче против Италии из-за микротравмы не поможет лидер команды - Андрей Ярмоленко.
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В матчах против Италии и Чехии также не сыграют травмированные защитники Евгений Хачериди, Евгений Макаренко, хавбек Виталий Буяльский и форвард Артем Беседин.
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УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины за поведение фанатов во время первого матча нашей национальной команды против Чехии.
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