 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Италия - Украина: как сборные играли между собой раньше


фото: This Nothing's Place
Сборные Украины и Италии по футболу сегодня в Генуе встретятся в восьмой раз в истории

В семи предыдущих матчах против Италии, сборной Украины лишь раз удалось сыграть вничью в товарищеской игре в 2006 году. В шести поединках сильнее были итальянцы, которые пропустили от наших футболистов только два гола. Один из них в отборе к Евро-2008 забил нынешний главный тренер сборной Украины - Андрей Шевченко.

Самый важный матч сборные провели в четвертьфинале чемпионата мира-2006, где Италия победила Украину со счетом 3:0 и в итоге завоевала золотые медали.

29.03.1995, отбор Евро-1996

Украина - Италия 0:2

Голы: Ломбардо, 11, Дзола, 38

11.11.1995, отбор Евро-1996

Италия - Украина 3:1

Голы: Раванелли, 21, 48, Мальдини, 54 - Полунин, 19

02.06.2006, товарищеский матч

Италия - Украина 0:0

30.06.2006, 1/4 финала ЧМ-2006

Италия - Украина 3:0

Голы: Дзаббротта, 6, Тони, 59, 69

07.10.2006, отбор Евро-2008

Италия - Украина 2:0

Голы: Оддо, 70 (пен.), Тони, 79

12.09.2007, отбор Евро-2008

Украина - Италия 1:2

Голы: Шевченко, 72 - Ди Натале, 40, 77

29.03.2011, товарищеский матч

Украина - Италия 0:2

Голы: Росси, 27, Матри, 82

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 октября, 2018 среда

больше новостей

10 октября, 2018 среда

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать