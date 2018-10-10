Италия - Украина: как сборные играли между собой раньше

10 октября, 2018, 15:26

Сборные Украины и Италии по футболу сегодня в Генуе встретятся в восьмой раз в истории

В семи предыдущих матчах против Италии, сборной Украины лишь раз удалось сыграть вничью в товарищеской игре в 2006 году. В шести поединках сильнее были итальянцы, которые пропустили от наших футболистов только два гола. Один из них в отборе к Евро-2008 забил нынешний главный тренер сборной Украины - Андрей Шевченко.

Самый важный матч сборные провели в четвертьфинале чемпионата мира-2006, где Италия победила Украину со счетом 3:0 и в итоге завоевала золотые медали.

29.03.1995, отбор Евро-1996

Украина - Италия 0:2

Голы: Ломбардо, 11, Дзола, 38

11.11.1995, отбор Евро-1996

Италия - Украина 3:1

Голы: Раванелли, 21, 48, Мальдини, 54 - Полунин, 19

02.06.2006, товарищеский матч

Италия - Украина 0:0

30.06.2006, 1/4 финала ЧМ-2006

Италия - Украина 3:0

Голы: Дзаббротта, 6, Тони, 59, 69

07.10.2006, отбор Евро-2008

Италия - Украина 2:0

Голы: Оддо, 70 (пен.), Тони, 79

12.09.2007, отбор Евро-2008

Украина - Италия 1:2

Голы: Шевченко, 72 - Ди Натале, 40, 77

29.03.2011, товарищеский матч

Украина - Италия 0:2

Голы: Росси, 27, Матри, 82