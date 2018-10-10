Италия - Украина: как сборные играли между собой раньше
В семи предыдущих матчах против Италии, сборной Украины лишь раз удалось сыграть вничью в товарищеской игре в 2006 году. В шести поединках сильнее были итальянцы, которые пропустили от наших футболистов только два гола. Один из них в отборе к Евро-2008 забил нынешний главный тренер сборной Украины - Андрей Шевченко.
Самый важный матч сборные провели в четвертьфинале чемпионата мира-2006, где Италия победила Украину со счетом 3:0 и в итоге завоевала золотые медали.
29.03.1995, отбор Евро-1996
Украина - Италия 0:2
Голы: Ломбардо, 11, Дзола, 38
11.11.1995, отбор Евро-1996
Италия - Украина 3:1
Голы: Раванелли, 21, 48, Мальдини, 54 - Полунин, 19
02.06.2006, товарищеский матч
Италия - Украина 0:0
30.06.2006, 1/4 финала ЧМ-2006
Италия - Украина 3:0
Голы: Дзаббротта, 6, Тони, 59, 69
07.10.2006, отбор Евро-2008
Италия - Украина 2:0
Голы: Оддо, 70 (пен.), Тони, 79
12.09.2007, отбор Евро-2008
Украина - Италия 1:2
Голы: Шевченко, 72 - Ди Натале, 40, 77
29.03.2011, товарищеский матч
Украина - Италия 0:2
Голы: Росси, 27, Матри, 82
- Сборная Украины встретится с Италией сегодня в Генуе, матч начнется в 21:45.
- Ранее, Андрей Шевченко обнародовал состав сборной Украины на товарищескую игру с Италией и матч Лиги наций против Чехии, который состоится 16 октября в Харькове.
- Сборной Украины в матче против Италии из-за микротравмы не поможет лидер команды - Андрей Ярмоленко.
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