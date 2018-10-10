Италия - Украина: где и когда смотреть товарищеский матч сборных
10 октября, 2018, 10:53
Сегодня в Генуе сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против команды Италии
Товарищеский матч
Италия - Украина
10 октября, Генуя, стадион "Луиджи Ферарис"
Рефери - Радо Обрадович (Словения)
Начало - 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Ранее, Андрей Шевченко обнародовал состав сборной Украины на товарищескую игру с Италией и матч Лиги наций против Чехии, который состоится 16 октября в Харькове.
- Сборной Украины в матче против Италии из-за микротравмы не поможет лидер команды - Андрей Ярмоленко.
- В матчах против Италии и Чехии также не сыграют травмированные защитники Евгений Хачериди, Евгений Макаренко, хавбек Виталий Буяльский и форвард Артем Беседин.
- УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины за поведение фанатов во время первого матча нашей национальной команды против Чехии.
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