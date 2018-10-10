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Италия - Украина: где и когда смотреть товарищеский матч сборных


фото: СПОРТ bigmir)net
Сегодня в Генуе сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против команды Италии

Товарищеский матч

Италия - Украина

10 октября, Генуя, стадион "Луиджи Ферарис"

Рефери - Радо Обрадович (Словения)

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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