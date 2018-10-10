Италия проталкивает финансовую поддержку бизнеса РФ, ЕС не в восторге, - СМИ

10 октября, 2018, 14:52

Италия стремится протолкнуть в ЕС вопрос финансирования российского бизнеса, однако государства-члены не в восторге от предложений Рима

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио свобода" Рикард Джозвяк.

По его информации, Италия все еще настаивает на дебатах в рамках Европейского совета на следующей неделе по финансированию малого и среднего бизнеса в России через Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Впрочем, инициатива Рима не имеет поддержки, говорит журналист.

"Никаких решений по итогам не ожидается, многие государства-члены не в восторге после нападений в Солсбери и на Организацию по запрещению химического оружия. Но это может быть связано с продолжением санкций на заседании Европейского совета в декабре", - пояснил Джозвяк.

seems like #Italy still is pushing for a debate at #EUCO nxt week on funding for SMEs in #Russia via EIB & EBRD. no concl. expected on it & many other MS not keen after #Salisbury & #OPCW attacks but it can be linked to the prolongation of sanctions at Dec EUCO. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 10 октября 2018 г.

Ранее журналист сообщал, что в декабре лидеры ЕС скорее очередной раз примут решение о продлении экономических санкций против Росии. Несмотря на это Рим пытается добиться более тесного сотрудничества с россиянами.