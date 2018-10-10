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Интенсивность взрывов на арсенале возле Ични уменьшилась до одного на 10 минут


фото: dsns.gov.ua
В среду, 10 октября, по состоянию на 9:00 интенсивность взрывов на 6-м арсенале около населенного пункта Ичня Черниговской области уменьшилась до одного на 10 минут

Об этом заявил начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Алексей Чернобай в эфире "112 Украина".

По словам чиновника, оперативная группа проводит облет территории военных складов на вертолете. На месте привлечено 4 пожарных танка.

"В ближайшее время планируется применение пожарной авиации ГСЧС, чтобы проводить тушение очагов тления, которые остались на территории арсенала", - сказал Чернобай.

Для ликвидации последствий инцидента задействованы более 1 тыс. человек и 212 единиц техники.

 

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