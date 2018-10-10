Интенсивность взрывов на арсенале возле Ични уменьшилась до одного на 10 минут
10 октября, 2018, 12:29
В среду, 10 октября, по состоянию на 9:00 интенсивность взрывов на 6-м арсенале около населенного пункта Ичня Черниговской области уменьшилась до одного на 10 минут
Об этом заявил начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Алексей Чернобай в эфире "112 Украина".
По словам чиновника, оперативная группа проводит облет территории военных складов на вертолете. На месте привлечено 4 пожарных танка.
"В ближайшее время планируется применение пожарной авиации ГСЧС, чтобы проводить тушение очагов тления, которые остались на территории арсенала", - сказал Чернобай.
Для ликвидации последствий инцидента задействованы более 1 тыс. человек и 212 единиц техники.
- Напомним, утром 9 октября на 6-м военном арсенале в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.
- Из Ичне и из районов в зоне поражения, эвакуировали более 10 тысяч человек. Также было заблокировано движение по ряду дорог, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км вокруг места взрывов.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- СБУ предполагает, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
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