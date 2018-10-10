Взрывы в Ичне: Минобороны усилило охрану арсеналов по всей стране

10 октября, 2018, 09:36

После пожара на складах боеприпасов в Ичне Черниговской области Министерство обороны усилило охрану военных складов и арсеналов на всей территории Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По приказу начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усиленно охране и обороне складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

В то же время на Черниговщине продолжаются ограничительные мероприятия по всей территории области и вдоль границы. В Ичне по состоянию на 7:00 мин. продолжается локализация и ликвидация пожара на 6-м арсенале. К уже имеющейся инженерной и пожарной спецтехнике дополнительно отправили 3 пожарных танка.