Взрывы в Ичне: Минобороны усилило охрану арсеналов по всей стране
10 октября, 2018, 09:36
После пожара на складах боеприпасов в Ичне Черниговской области Министерство обороны усилило охрану военных складов и арсеналов на всей территории Украины
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"По приказу начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усиленно охране и обороне складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", - говорится в сообщении.
В то же время на Черниговщине продолжаются ограничительные мероприятия по всей территории области и вдоль границы. В Ичне по состоянию на 7:00 мин. продолжается локализация и ликвидация пожара на 6-м арсенале. К уже имеющейся инженерной и пожарной спецтехнике дополнительно отправили 3 пожарных танка.
- Напомним, утром 9 октября на 6-м военном арсенале в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.
- Из Ичне и из районов в зоне поражения, эвакуировали более 10 тысяч человек. Также было заблокировано движение по ряду дорог, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км вокруг места взрывов.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- СБУ предполагает, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика