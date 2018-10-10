Выборы в Европарламент: Сальвини и Ле Пен начали совместную кампанию
Об этом сообщает Euractiv.
Глава антимигрантской итальянской партии "Лига" и вице-премьер-министр страны Маттео Сальвини провел пресс-конференцию в Риме с лидером французских ультраправых Марин Ле Пен.
Они оба раскритиковали институции ЕС, назвав их "Брюссельским бункером". "Май – это дата конца путешествия, революции здравого смысла", - сказал Сальвини.
Его партия получила 17% голосов на парламентских выборах в марте, а опросы общественного мнения показывают поддержку на уровне 30%.
"Враги Европы - это те, кто отрезаны в бункере Брюсселя. Юнкера, Московиси, которые принесли Европе опасность и страх, и отказываются оставить свои кресла", - добавил он.
Ле Пен поддержала Сальвини, заявив, что ЕС построен по многим обещаниям, но очень мало из них на самом деле реализуются.
"Мы боремся не против Европы, а против Европейского Союза, который стал тоталитарной системой", - сказала она.
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