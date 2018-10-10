Выборы в Европарламент: Сальвини и Ле Пен начали совместную кампанию

10 октября, 2018, 18:04

Лидеры ультраправых партий Франции и Италии начали свою совместную избирательную кампанию к голосованию в Европейский парламент, которое состоится в мае следующего года

Об этом сообщает Euractiv.

Глава антимигрантской итальянской партии "Лига" и вице-премьер-министр страны Маттео Сальвини провел пресс-конференцию в Риме с лидером французских ультраправых Марин Ле Пен.

Они оба раскритиковали институции ЕС, назвав их "Брюссельским бункером". "Май – это дата конца путешествия, революции здравого смысла", - сказал Сальвини.

Его партия получила 17% голосов на парламентских выборах в марте, а опросы общественного мнения показывают поддержку на уровне 30%.

"Враги Европы - это те, кто отрезаны в бункере Брюсселя. Юнкера, Московиси, которые принесли Европе опасность и страх, и отказываются оставить свои кресла", - добавил он.

Ле Пен поддержала Сальвини, заявив, что ЕС построен по многим обещаниям, но очень мало из них на самом деле реализуются.

"Мы боремся не против Европы, а против Европейского Союза, который стал тоталитарной системой", - сказала она.