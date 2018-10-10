Войны на Балканах сейчас не будет, - сербский политолог Борис Варга
Такое мнение высказал политолог, журналист Борис Варга (Сербия) в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV.
"Я думаю, что какой-то серьезный конфликт на Балканах сейчас не возможен. Чтобы такой конфликт произошел, это не возможно. Почему? Потому что существует фактор сдерживания, а это НАТО. Альянс окружает Сербию, войска и миротворцы НАТО размещены на просторах бывшей Югославии и здесь есть страны-члены НАТО (Словения, Хорватия, Албания, Черногория)", - отметил он.
Кроме того, по словам эксперта, нынешнее положение в регионе отличается от ситуации марта 2004 года, "когда в Косово были задействованы десятки тысяч людей с обеих сторон - и албанского и сербского населения".
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Что же касается последнего визита президента Сербии Александара Вучича в Москву, где он просил Путина о помощи, то, как считает Варґа, речь идет о "поддержке реализации интересов (Вучича - ред.) в Косово".
По его словам, после того как провалилась идея Вучича с "коррекцией границы" в виде разделения территории Косово, "чтобы большая часть отошла к Сербии, а та часть на юге, которая преимущественно населена албанцами, отошла в Косово (частично признанной международным сообществом "Республики Косово", которую Украина суверенным государством не считает – ред.)", Белград рассчитывает на поддержку Москвы в том, чтобы заблокировать сотрудничество Косово с Брюсселем.
"Скорее всего, президент Вучич потребовал от Путина, чтобы Россия активнее вмешалась в решение проблем вокруг Косово. Требовал от него прежде всего политической помощи, чтобы Россия не только блокировала эту государственность Косово на высшем уровне (в ООН – ред.), но чтобы больше вмешалась и на более низкий уровень. А это есть уровень, который касается Европейского Союза, и также Сербии. То есть чтобы вмешалась определенным образом в диалог, потому Белград считает, что албанская сторона не выполняет все те договоренности, которые достигнуты 2013 года в Брюсселе", - пояснил Варга.
Справка
Сербия является стратегическим партнером России на Балканах.
Страна не поддерживает международные санкции в отношении режима Путина.
Кроме того, по данным СБУ, около 300 сербских наемников воевали или продолжают воевать против Украины в составе российско-террористических сил на Донбассе. Как сообщало украинское посольство в Белграде, у себя дома эти лица не преследуются и к уголовной ответственности не привлекаются.
- Напомним, в субботу, 29 сентября 2018 года, президент Сербии Александар Вучич привел армию Сербии в состояние боевой готовности. С таким заявлением Вучич выступил после того, как стало известно, что 60 бойцов спецназа Сил безопасности Косово якобы взяли под контроль объекты электростанции и водохранилища в Газіводе на севере Косово, которую населяют этнические сербы.
- Вооруженные косовары задержали 4 местных сербов - работников Центра спорта и экологии.
- Позже появилась версия сегодняшних событий от косоваров и резкая реакция местных сербов, а также фотографии с этого события.
- На границе с непризнанным Косово сербы соорудили баррикады. Автомобильное сообщение было прервано.
- После этого Вучич выступил с срочным телевизионным обращением и отправился на консультации в Кремль.
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