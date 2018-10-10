Великобритания предлагает запретить нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Скрипачей
Об этом сообщило постоянное представительство Великобритании при ОЗХО в Twitter.
"Сегодня Великобритания поддержала инициативу в ОЗХО, чтобы обновить дополнение к Конвенции о химическом оружии, чтобы специально включить нервно-паралитическое вещество "Новичок". Это поможет укрепить международную архитектуру безопасности, которая запрещает использование химического оружия после атаки в Солсбери", - говорится в сообщении.
9 октября в Гааге открылась 89-я сессия Исполнительного совета ОЗХО, на которой обсуждаются вопросы, связанные с финансированием процесса передачи техсекретариата организации права определять виновных в применении химического оружия.
Today the UK supported an initiative in the @OPCW to update the annex to the chemical weapons convention to be list Novichok nerve agents. This will help strengthen the international architecture banning the use of chemical weapons in the wake of #Salisbury attack.— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 10 октября 2018 г.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали о Скрипале, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
- Исследовательская группа Bellingcat сообщила, что полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) принимал участие в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
- Также расследователи сообщили, что настоящее имя и фамилия Петрова - Александр Мишкин, и он - сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).
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