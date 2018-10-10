Великобритания предлагает запретить нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Скрипачей

10 октября, 2018, 23:51

Великобритания выступила в ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) за внесение дополнения к Конвенции о запрете химического оружия, которое касалось бы нервно-паралитического вещества типа "Новичок"

Об этом сообщило постоянное представительство Великобритании при ОЗХО в Twitter.

"Сегодня Великобритания поддержала инициативу в ОЗХО, чтобы обновить дополнение к Конвенции о химическом оружии, чтобы специально включить нервно-паралитическое вещество "Новичок". Это поможет укрепить международную архитектуру безопасности, которая запрещает использование химического оружия после атаки в Солсбери", - говорится в сообщении.

9 октября в Гааге открылась 89-я сессия Исполнительного совета ОЗХО, на которой обсуждаются вопросы, связанные с финансированием процесса передачи техсекретариата организации права определять виновных в применении химического оружия.