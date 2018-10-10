В зоне ООС обострилась ситуация: погиб боец ВСУ, еще двое - ранены

10 октября, 2018, 07:42

В течение минувших суток на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще двое военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины обострилась, однако была вполне контролируемой бойцами ООС: противники 39 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 14 раз - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Новолуганское, Майское, Железное, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции у Новотошковского накрыли огнем из ствольной артиллерии калибра 152 мм, а с калибра 122 мм – в районе населенного пункта Водяное.

Враги били из минометов 120-го калибра в районе Луганского, Гнутового и Лебединского, а по опорным пунктам возле Крымского, Новотошковского, Золотого, Новозвановки, Луганского, Новолуганського и Водяного - из минометов калибра 82 мм.

По защитникам Крымского и Новозвановки вели огонь из вооружения боевых машин пехоты БМП-1. Позиции в районе Золотого были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили легкие ранения. По данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и пять получили ранения", - отметили в ведомстве.

Сегодня, 10 октября, российские наемники уже 2 раза обстреляли позиции возле населенных пунктов Гнутово и Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.