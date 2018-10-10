В США боевые машины оснастят дронами

10 октября, 2018, 16:32

General Dynamics и AeroVironment договорились совместно разработать системы запуска и приема дронов для бронированных боевых машин США

Об этом пишет Defense News.

Стстему разработают под разведывательный беспилотный летательный аппарат Shrike 2 c вертикальным взлетом и посадкой и боевые машины Stryker.

Испытания состоятся в ноябре. По плану, в них примут участие дроны RQ-20 Puma и Switchblade, поскольку Shrike 2 все еще находится в разработке.

В будущем компании планируют встроить в бортовой компьютер бронированных боевых машин систему управления дронами и модернизировать их, добавив еще одно место - для оператора дронов. С помощью дронов военные хотят получить новые способы достижения целей.