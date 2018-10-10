В США боевые машины оснастят дронами
10 октября, 2018, 16:32
General Dynamics и AeroVironment договорились совместно разработать системы запуска и приема дронов для бронированных боевых машин США
Об этом пишет Defense News.
Стстему разработают под разведывательный беспилотный летательный аппарат Shrike 2 c вертикальным взлетом и посадкой и боевые машины Stryker.
Испытания состоятся в ноябре. По плану, в них примут участие дроны RQ-20 Puma и Switchblade, поскольку Shrike 2 все еще находится в разработке.
В будущем компании планируют встроить в бортовой компьютер бронированных боевых машин систему управления дронами и модернизировать их, добавив еще одно место - для оператора дронов. С помощью дронов военные хотят получить новые способы достижения целей.
- Полиция Нидерландов закрыла программу по использованию орланов для "охоты" на нелегально запущенных дронов.
- Японская компания придумала способ борьбы с трудоголизмом своих соотечественников - там предлагают использовать дроны, чтобы выгонять работников после завершения рабочего времени.
- Лаборатория реактивного движения NASA в Калифорнии провела эксперимент, чтобы выяснить, кто быстрее и лучше управляет беспилотным летательным аппаратом - искусственный интеллект или профессиональный пилот.
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