 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США боевые машины оснастят дронами

General Dynamics и AeroVironment договорились совместно разработать системы запуска и приема дронов для бронированных боевых машин США

Об этом пишет Defense News.

Стстему разработают под разведывательный беспилотный летательный аппарат Shrike 2 c вертикальным взлетом и посадкой и боевые машины Stryker.

Испытания состоятся в ноябре. По плану, в них примут участие дроны RQ-20 Puma и Switchblade, поскольку Shrike 2 все еще находится в разработке.

В будущем компании планируют встроить в бортовой компьютер бронированных боевых машин систему управления дронами и модернизировать их, добавив еще одно место - для оператора дронов. С помощью дронов военные хотят получить новые способы достижения целей.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 октября, 2018 среда

больше новостей

10 октября, 2018 среда

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать