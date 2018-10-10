В Сербии в тумане столкнулись более 30 авто: 7 погибших, десятки раненых
10 октября, 2018, 09:57
Во вторник, 9 октября, в центре Сербии на главном шоссе, соединяющем север и юг страны, из-за утреннего густого тумана столкнулись 34 автомобиля, среди которых - легковушки и грузовики
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В результате массового ДТП погибли по меньшей мере 7 человек, еще 27 получили травм.
Один из водителей рассказал государственному сербскому телевидению, что туман был плотный, как стена".
Кроме того, вечером того же дня еще 4 человека погибли и двое получили травмы в результате другого ДТП на дороге местного значения. По данным полиции, столкнулись два грузовика и легковушка.
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