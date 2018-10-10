В РФ заявили о возможности рецессии в случае новых санкций США

10 октября, 2018, 13:24

Российская экономика рискует войти в рецессию в следующем году, если Соединенные Штаты введут дополнительные антироссийские санкции

Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, пишет ТАСС.

"Санкционные проблемы, они, конечно, создают высокие риски для темпов роста в ближайшие годы. Уже есть сценарии Центрального банка, АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) о том, что такие санкции, которые рассматриваются, они находятся в поле дискуссий, могут снизить темпы роста и даже привести к рецессии в следующем году. Конечно, это большой вызов для реализации всех целей президента", - сказал Кудрин.

Как известно, 27 августа введено в действие первый пакет американских санкций против России, введенных за химическую атаку в Британии.

Анонс первой порции санкции привел к падению рубля до двухлетнего минимума. На первом этапе под запрет попал экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях. А уже в ноябре может быть внедрен второй, значительно более жесткий пакет санкций.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заверяет, что россиянам не придется занимать за рубежом в 2019 году, если Соединенные Штаты наложат санкции на российский суверенный долг.