В оккупированный Донецк перед "выборами" съезжаются российские кураторы, - СМИ

10 октября, 2018, 13:58

Перед незаконными выборами так называемого "главы республики" в оккупированный Донецк приехали четыре российских куратора

Об этом сообщает "Новая газета".

Отмечается, что 2 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о преобразовании Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия в Управление президента РФ по пограничному сотрудничеству.

По данным издания, это больше чем рядовое бюрократическое событие, поскольку управление, одновременно занималось и Донбассом.

"Сегодня все сотрудники выведены за штат, а значит, так называемые "кураторы Донбасса по линии администрации президента" не имеют пока официального статуса", - пишет "Новая".

Отмечается, что начальником реорганизованного управления был назначен Олег Говорун, который в месячный срок должен сформировать штатное расписание.

"Получается, что в признанных Россией Абхазии и Южной Осетии и, что более критично, в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" кураторов не будет до ноября. При этом Донбасс готовится к выборам глав обеих "республик"", - сказано в публикации.

Вместе с тем сообщается, что чуть более месяца назад в Донецке появилось два куратора с позывными "Чайка" и "Патриот".

"Они принимают людей в одном из административных зданий правительства "ДНР". Не все действующие "депутаты" могут к ним попасть, а попасть необходимо, ведь, как утверждают сами "кураторы от АП", - это шанс пройти в следующий состав "парламента" по итогам выборов", - говорится в публикации.

По данным издания, неделю назад в Донецк приехали еще два куратора, которые тоже позиционируют себя как "политтехнологи администрации президента": Денис Лотов и некая София.

В "Новой" уточняют, что новоприбывшие кураторы говорят, что приехали по личному поручению Владислава Суркова, который якобы дал поручение собрать компромат и ослабить позиции так называемого "народного губернатора Донетчины" Павла Губарева.

Сообщается, что параллельно с подготовкой к незаконных выборов в оккупированном Донецке идет передел сфер влияния.

В частности, отмечается, что полтора недели назад в российском Ростове-на-Дону прошла "сходка" криминальных авторитетов, где якобы распределялись сферы влияния на оккупированной территории Донецкой области.

По данным издания, на сходке были близок к экс-президента Виктора Януковича "вор в законе" Александр Батурин (Батура), Армен Саркисян, который считался смотрящим за Горловкой и человеком донецкого олигарха Рината Ахметова, а также Виталий Метла - так называемый "командир подразделения батальона "Восток"" и "депутат" в ОРДО.

Также, по данным "Новой газеты", на сходке был Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина или Эдик Тбилисский) - вор в законе, один из очень влиятельных людей в уголовном мире России и "люди из Днепропетровска от вора в законе сергей олейник (Умка)" .

Как пишет издание, были и представители Луганска и группировок, которые работали в Донецке до войны.

Сообщается, что на сходке обсуждались сферы влияния в ОРДО, выделения так называемых "квот", передел и передача имущества и иное.

Пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

В качестве "кандидатов" зарегистрировано "т.в.а. главы ДНР" Дениса Пушилина, экс-мэра Горловки Романа Храменкова, судью "народного трибунала" Олену Шишкину, руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Романа Євстифєєва и "заместитель министра образования ДНР" Владимира Медведева.