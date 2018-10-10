В Киеве вооруженный водитель "Тойоты" устроил ДТП с пострадавшим

10 октября, 2018, 23:11

В Оболонском районе на ул. Героев Сталинграда в направлении метро Минска произошло ДТП с пострадавшим с участием трех автомобилей

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, на красном сигнале светофора в крайней левой полосе стояли и ждали на разрешение движения Вольво и БМВ. В это время на скорости Тойота врезалась в заднюю часть БМВ, по инерции пошла вперед и врезалась в впереди стоящую Вольво.

После удара автомобиль-нарушитель изменил траекторию и начал двигаться вправо, вылетев на тротуар, а впоследствии и в кювет, едва не задев автобусную остановку, что была в нескольких метрах.

Причина аварии выснилась вскоре, когда из Тойоты вышел ее нетрезвый, по данным свидетелей, водитель. К сожалению в ДТП пострадал ни в чем не виноватый водитель БМВ, который был госпитализирован с травмами головы и возможным переломом. В Тойоте также нашли оружие, на которое, по словам водителя, он имеет разрешение.