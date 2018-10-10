В Киеве начались съемки фильма об Ольгерде Бочковском

10 октября, 2018, 16:37

В столице начались съемки игровой части ленты об Ольгерде Бочковском

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лента расскажет о жизни выдающегося ученого с украинскими корнями, который противодействовал советской пропаганде и защищал украинский народ. Это документальный фильм-биография с элементами журналистского расследования. Большую часть средств для создания кинокартины предоставил украинское культурный фонд.

"Бочковский, он предупреждал о русском нашествии . Все, что он тогда писал или говорил на радио - все актуально. 100 лет прошло, и снова мы вернулись туда, где были ... Цель - вернуть имя выдающегося украинца Ольгерда Бочковского, о котором, к сожалению, забыли", - рассказал автор сценария и режиссер Григорий Руденко.

Лента будет смешанного типа: есть и реконструкции, в которых задействованы профессиональные актеры, ведущий, архивные материалы и интервью с экспертами.

Актер Артем Вильбик, который играет Ольгерда Бочковского, рассказал, что когда ознакомился со сценарием, - почувствовал, как настоящее переплетается с прошлым.

"Те события очень серьезно переплетаются с тем, что сейчас происходит в Украине. Они очень резонируют. И именно это, пожалуй, стало таким толчком на то, чтобы я согласился и работал над этой ролью", - сказал актер.

Съемки продлятся до конца октября в разных регионах Украины и в двух городах Чехии. А премьерный показ состоится в декабре на телеканале "Еспресо".