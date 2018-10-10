В комнату координатора "С14" бросили гранату, пострадал его отец

10 октября, 2018, 07:21

В квартиру координатора организации "С14" (Сечь) Сергея Мазура бросили гранату, в результате чего пострадал его отец

Об этом сам Мазур написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эта атака должна быть направлена него, ведь взрывчатку бросали в его комнату. Зато, получил тяжелых ранений отец: он потерял много крови и потерпел осколочных ранений ног.

По его словам, взрывная волна выбила все, а осколки разлетелись на десятки метров.

"За несколько дней до этого несколько раз приходила "исполнительная служба", чтобы "проверить мой домашний арест". Хотя я уже давно не под мерой пресечения. Родители не открыли. Потом таких приходов и звонков было еще несколько", - пояснил Мазур.