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В комнату координатора "С14" бросили гранату, пострадал его отец

В квартиру координатора организации "С14" (Сечь) Сергея Мазура бросили гранату, в результате чего пострадал его отец

Об этом сам Мазур написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эта атака должна быть направлена него, ведь взрывчатку бросали в его комнату. Зато, получил тяжелых ранений отец: он потерял много крови и потерпел осколочных ранений ног.

По его словам, взрывная волна выбила все, а осколки разлетелись на десятки метров.

"За несколько дней до этого несколько раз приходила "исполнительная служба", чтобы "проверить мой домашний арест". Хотя я уже давно не под мерой пресечения. Родители не открыли. Потом таких приходов и звонков было еще несколько", - пояснил Мазур.

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