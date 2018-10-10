В Керченском проливе поврежден сухогруз с украинцами, следовавший в Турцию

10 октября, 2018, 12:00

В Керченском проливе сухогруз "Нила" под флагом Того с 10 украинцами и одним азербайджанцем на борту потерпел повреждений и попросил о помощи

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на российское агентство морского и речного транспорта.

Судно с 2,2 тыс. тоннами угля направлялось из порта "Азов" в Турцию. По имеющейся информации, судно находилось на 453-й якорной стоянке в ожидании прохода Керченским проливом, когда поступил сигнал о воде в носовой части, с откачкой которой не могут справиться насосы.

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К сухогрузу отправили российский буксир, который должен помочь откачать воду, однако работы начнут после согласования договора о спасении.

Семеро членов экипажа перешли на борт российского пограничного судна, еще четверо остались на борту сухогруза. Сейчас поступление воды к поврежденному судну прекратилось.