В Керченском проливе поврежден сухогруз с украинцами, следовавший в Турцию
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на российское агентство морского и речного транспорта.
Судно с 2,2 тыс. тоннами угля направлялось из порта "Азов" в Турцию. По имеющейся информации, судно находилось на 453-й якорной стоянке в ожидании прохода Керченским проливом, когда поступил сигнал о воде в носовой части, с откачкой которой не могут справиться насосы.
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К сухогрузу отправили российский буксир, который должен помочь откачать воду, однако работы начнут после согласования договора о спасении.
Семеро членов экипажа перешли на борт российского пограничного судна, еще четверо остались на борту сухогруза. Сейчас поступление воды к поврежденному судну прекратилось.
- Напомним, спикер ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские суда в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для восстановления водоснабжения Крыма. По данным ГПСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, следовавших в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. США десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска у Азовского моря из-за агрессии России.
- Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.
- 14 сентября пограничники ФСБ провели в Азовском море провокацию против украинских пограничников.
- 23 сентября военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив. При этом украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив. 27 сентября США передадут Украине два патрульных катера. Украина провела учения по отражению нападения с Азовского моря. ВМС показало видео, как российской катер провоцировал украинские корабли в Азовском море.
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