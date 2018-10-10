В Германии задержали еще одного подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

10 октября, 2018, 11:04

В Германии задержали 21-летнего гражданина Болгарии, которого подозревают в убийстве тележурналистки Виктории Мариновой

Об этом сообщает болгарский телеканал NOVA TV со ссылкой на источники в следственных органах.

Сообщается, что ДНК задержанного была обнаружена на месте преступления. Кроме того, по неподтвержденной информации, в доме подозреваемого было найдено одежду со следами крови убитой журналистки.

Подозреваемый в убийстве, житель города Русе выехал из Болгарии 7 октября и жил в Гамбурге вместе с матерью и отчимом. Там его и задержала немецкая полиция.

Как сообщалось, полиция Болгарии задержала гражданина Румынии украинского происхождения по подозрению в причастности к убийству тележурналистки Виктории Мариновой.