В Германии задержали еще одного подозреваемого в убийстве болгарской журналистки
10 октября, 2018, 11:04
В Германии задержали 21-летнего гражданина Болгарии, которого подозревают в убийстве тележурналистки Виктории Мариновой
Об этом сообщает болгарский телеканал NOVA TV со ссылкой на источники в следственных органах.
Сообщается, что ДНК задержанного была обнаружена на месте преступления. Кроме того, по неподтвержденной информации, в доме подозреваемого было найдено одежду со следами крови убитой журналистки.
Подозреваемый в убийстве, житель города Русе выехал из Болгарии 7 октября и жил в Гамбурге вместе с матерью и отчимом. Там его и задержала немецкая полиция.
Как сообщалось, полиция Болгарии задержала гражданина Румынии украинского происхождения по подозрению в причастности к убийству тележурналистки Виктории Мариновой.
- Напомним, 6 октября в болгарском городе Русе изнасиловали и убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Последней темой, над которой она работала, был так называемый GPGate - скандал вокруг хищения средств из фондов ЕС.
- На следующий день болгарские правоохранители задержали первого подозреваемого в убийстве.
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