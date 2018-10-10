В Днипре презентовали фильм о пропавших без вести украинских бойцах

10 октября, 2018, 22:52

В Днипре презентовали документальный фильм "Верю, жду, молюсь" о пленных и пропавших без вести бойцах

Ленту создала творческая группа студии "12-й кадр" во главе с режиссером Катериной Стрельченко, сообщает "Радио Свобода".

По словам создателей, фильм поднимает две болезненные темы, которые являются последствиями войны на востоке Украины и соединены между собой, – пропавшие без вести и пленные.

Для фильма авторы записали показания бывших пленных военных, их семей, семей погибших и пропавших без вести бойцов, представителей поисковых организаций, психологов, волонтеров, матерей, тела сыновей которых были идентифицированы с помощью ДНК-экспертиз.

Во время подготовки ленты авторы фильма взяли комментарии как у мужчин, так и женщин, которые пережили плен. Они констатируют: отношение к женщинам в руках сепаратистов было не менее жестоким, чем к мужчинам. Собранные показания, считают авторы фильма, указывают на то, что некоторые действия боевиков могут быть квалифицированы как преступления против человечности.

"Фильм тяжелый, про тяжелые судьбы людей, про нашу войну. Это наша общая боль", – добавил Виктор Боняк, участник боевых действий на Донбассе и депутат Днепропетровского облсовета.