В центре Харькова произошла стрельба, есть раненый

10 октября, 2018, 20:49

В результате стрельбы в Харькове на улице Клочковской, рядом со спортивным клубом ранен мужчина

Об этом в среду, 10 октября, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Как отмечается, сообщение о стрельбе на улице Клочковской поступило в полицию в 18:45. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города.

"Предварительно установлено, что мужчина вышел из спортивного клуба и услышал выстрелы. Одна пуля попала в припаркованную машину. Никто из граждан в автомобиле не пострадал. Еще одна пуля ранила мужчину. В ответ охрана пострадавшего начала стрельбу вверх из оружия резиновыми пулями", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Сейчас его оперируют врачи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и личность пострадавшего устанавливаются.

Кроме того, отмечается, что при осмотре места происшествия полицейськие обнаружили на автомобилях пострадавшего, охраны и еще одной посторонней машины 10 пулевых отверстий.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Для задержания злоумышленников на территории города введен в действие план "Сирена".