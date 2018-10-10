В центре Харькова произошла стрельба, есть раненый
Об этом в среду, 10 октября, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Как отмечается, сообщение о стрельбе на улице Клочковской поступило в полицию в 18:45. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города.
"Предварительно установлено, что мужчина вышел из спортивного клуба и услышал выстрелы. Одна пуля попала в припаркованную машину. Никто из граждан в автомобиле не пострадал. Еще одна пуля ранила мужчину. В ответ охрана пострадавшего начала стрельбу вверх из оружия резиновыми пулями", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Сейчас его оперируют врачи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и личность пострадавшего устанавливаются.
Кроме того, отмечается, что при осмотре места происшествия полицейськие обнаружили на автомобилях пострадавшего, охраны и еще одной посторонней машины 10 пулевых отверстий.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Для задержания злоумышленников на территории города введен в действие план "Сирена".
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