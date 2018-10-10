В Боснии взорвался российский нефтеперерабатывающий завод, есть погибший и раненые

10 октября, 2018, 11:55

В Боснии и Герцеговине в результате взрыва на нефтеперерабатывающем один работник погиб, 9 получили ранения

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местную полицию.

Взрыв произошел около 21.30 в городе Брод. На место сразу прибыла полиция и пожарные.

Сообщается, что сила взрыва была такой, что его слышали даже в соседней Хорватии.

В результате аварии погиб сотрудник завода еще девять человек получили ранения.

Пожарным удалось потушить огонь, вспыхнувший после взрыва, незадолго до полуночи.

Что стало причиной взрыва, не сообщается.

"НПЗ Брод" принадлежит российской государственной компании "Зарубежнефть".