 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Боснии взорвался российский нефтеперерабатывающий завод, есть погибший и раненые

В Боснии и Герцеговине в результате взрыва на нефтеперерабатывающем один работник погиб, 9 получили ранения

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местную полицию.

Взрыв произошел около 21.30 в городе Брод. На место сразу прибыла полиция и пожарные.

Сообщается, что сила взрыва была такой, что его слышали даже в соседней Хорватии.

В результате аварии погиб сотрудник завода еще девять человек получили ранения.

Пожарным удалось потушить огонь, вспыхнувший после взрыва, незадолго до полуночи.

Что стало причиной взрыва, не сообщается.

"НПЗ Брод" принадлежит российской государственной компании "Зарубежнефть".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 октября, 2018 среда

больше новостей

10 октября, 2018 среда

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать