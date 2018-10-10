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В Бельгии арестовали тренера клуба из Лиги чемпионов


фото: foxsports.nl
Тренера бельгийского "Брюгге" Ивана Леко арестовали по подозрению в договорных матчах

Об этом сообщает Fox Sports.

Полиция провела обыски в нескольких клубах и арестовала главного тренера "Брюгге" Ивана Леко и экс-тренера "Андерлехта" Хермана Ван Голсбека. Президент "Брюгге" Барт Вергаге подтвердил обыски в офисе клуба. Кроме того, были задержаны агенты Моги Баят и Деян Велькович, а также судьи Барт Вертентен и Себастьен Дельферье.

Отмечается, что расследование ведется в отношении двух конкретных договорных матчей. Аресты осуществлены в рамках крупного судебного расследования в сфере налоговых махинаций, отмывания денег и договорных матчей в сильнейшем дивизионе бельгийского футбола.

"Брюгге" в нынешнем сезоне выступает на групповом раунда Лиги чемпионов, где потерпел два поражения от дортмундской "Боруссии" и мадридского "Атлетико".

  • В мае полиция провела масштабную операцию по делу о договорных матчах в чемпионате Украины по футболу.
  • Вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что осенью дела о договорных матчах могут быть переданы в суд.

 

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