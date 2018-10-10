Украинского голкипера признали лучшим в Европе
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
В нынешнем сезоне Бойко отстоял 11 матчей на ноль, что является лучшим показателем в Европе.
Всего в сезоне 2018/19 на счету 30-летнего украинца 18 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 12 мячей. Вратарь провел 8 "сухих" матчей в чемпионате Украины, 2 - в квалификации Лчги чемпионов и 1 в Суперкубке Украины.
Топ-10 европейских голкиперов по количеству "сухих" матчей:
1. Денис Бойко ("Динамо", Украина) - 11 матчей
2. Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) – 7
3. Томаш Вацлик ("Севилья", Чехия) – 7
4. Илья Абаев ("Ростов", Россия) – 6
5. Кепа Аррисабалага ("Челси", Испания) – 6
6. Мерт Гюнок ("Бешикташ", Турция) – 6
7. Эдуард Менди ("Реймс", Франция) – 6
8. Андрей Лунев ("Зенит", Россия) – 6
9. Александр Максименко ("Спартак", Россия) – 6
10. Бенуа Костыль ("Бордо", Франция) – 6
- Денис Бойко попал в заявку сборной Украины на товарищеский матч против Италии.
- Встреча между Италией и Украиной состоится сегодня в Генуе и начнется в 21:45.
- Сборной Украины в матче против Италии из-за микротравмы не поможет лидер команды - Андрей Ярмоленко.
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В матчах против Италии и Чехии также не сыграют травмированные защитники Евгений Хачериди, Евгений Макаренко, хавбек Виталий Буяльский и форвард Артем Беседин.
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