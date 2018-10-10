Украинского голкипера признали лучшим в Европе

10 октября, 2018, 13:07

Вратарь "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко сыграл на ноль больше всего матчей среди европейских голкиперов

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

В нынешнем сезоне Бойко отстоял 11 матчей на ноль, что является лучшим показателем в Европе.

Всего в сезоне 2018/19 на счету 30-летнего украинца 18 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 12 мячей. Вратарь провел 8 "сухих" матчей в чемпионате Украины, 2 - в квалификации Лчги чемпионов и 1 в Суперкубке Украины.

Топ-10 европейских голкиперов по количеству "сухих" матчей:

1. Денис Бойко ("Динамо", Украина) - 11 матчей

2. Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) – 7

3. Томаш Вацлик ("Севилья", Чехия) – 7

4. Илья Абаев ("Ростов", Россия) – 6

5. Кепа Аррисабалага ("Челси", Испания) – 6

6. Мерт Гюнок ("Бешикташ", Турция) – 6

7. Эдуард Менди ("Реймс", Франция) – 6

8. Андрей Лунев ("Зенит", Россия) – 6

9. Александр Максименко ("Спартак", Россия) – 6

10. Бенуа Костыль ("Бордо", Франция) – 6