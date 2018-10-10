Украинцам разрешили устанавливать индивидуальные счетчики тепла на отопительные приборы

10 октября, 2018, 15:23

Правительство приняло решение, благодаря которому украинцы могут самостоятельно выбирать оптимальную систему индивидуального учета тепла и экономить его потребление

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Ранее индивидуальный (поквартирный) учет был доступен лишь для жителей домов с горизонтальной системой отопления. Жители старых домов, где отсутствует техническая возможность установить индивидуальный счетчик, платили за объем тепла, которое потребляла вся здание по коммерческим домовым узлом. Плата делилась пропорционально площади на всех. И все платили одинаково. Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке) смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить по собственному счетчику, а не за перерасход нерадивого соседа", - пояснил Зубко.

По словам министра, доплачивать придется только за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений согласно площади квартиры.