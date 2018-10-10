Ученые изобрели шрифт, который облегчает запоминание

10 октября, 2018, 12:32

Мельбурнские дизайнеры и ученые из Королевского института технологий Мельбурна (RMIT) разработали специальный шрифт, который облегчает запоминание текста

Как пишет The Next Web, шрифт Forgetica назвали в честь слова "забывать" (forget).

Основным отличием шрифта от обычных является то, что глазам сложнее его воспринимать. Это положительно влияет на запоминание, ведь подобные "препятствия" стимулируют мозг тщательнее обрабатывать текст.

Исследования со шрифтом ученые провели на выборке студентов из 400 человек. Шрифт показал неплохие результаты: один и тот же текст испытуемые, которые читали его в Forgetica, запомнили на 7% лучше, чем те, кто читал его в обычном Arial.

Как отметила Кара Кертис из The Next Web, через пробелы в буквах появляется ощущение, что что-то не так, но это действительно позволяет лучше запоминать

"Мозгу нужно приложить больше усилий при чтении и это занимает всего доли секунды - но, похоже, этот шрифт работает", - говорит она.

Соавтор шрифта Стивен Беном тем временем советует пользоваться Forgetica в сресових моментах, вроде подготовки к экзаменам, но не использовать шрифт в повседневной жизни: так он может даже навредить.

"Боже, нет, вам не нужны романы, напечатанные на нем, это вызовет только головную боль", - говорит Беном.