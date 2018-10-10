Ученые разработали ДНК-тест, определяющий склонность к инфаркту
Об этом пишет The Guardian.
Исследователи считают, что такой генетический тест достаточно дешевый, чтобы его делали всем детям. В дальнейшем можно было бы использовать медикаментозные препараты, чтобы снизить шансы наиболее подверженных заболеваниям на сердечный приступ во взрослой жизни.
Данный тест можно пройти в любом возрасте, ведь ДНК человека не меняется в течение всей жизни. Для исследования нужно взять каплю крови, однако в некоторых случаях достаточно и мазка изо рта.
Разработка геномного теста проводится под руководством ведущего исследователя из Бейкеровского института сердца и диабета (Австралия) и Кембриджского университета, доктора Майкла Інойе.
Старший автор сэр Нилеш Самани, профессор кардиологии в Лестерского университета сказал: "На данный момент мы оцениваем людей на риск ишемической болезни сердца в течение 40 лет через медицинские проверки NHS. Но мы знаем, что это неточно, а также то, что ишемическая болезнь сердца начинается гораздо раньше, за несколько десятилетий до появления симптомов. Поэтому, если мы собираемся сделать настоящую профилактику, нам нужно идентифицировать людей с повышенным риском гораздо раньше".
В дальнейшем ученые намерены получить разрешение на внедрение теста в местные системы здравоохранения, но для этого необходимо полноценно завершить клинические испытания и повысить GRS.
- Напомним, ученые обнаружили пользу от ежедневного употребления яиц. Чтобы они начали положительно действовать на организм, нужно употреблять по два яйца в день.
- В.а. министра МЗ Ульяна Супрун рассказала, як правильно похудеть и чем опасен лишний вес. Советы Супрун.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика