Ученые разработали ДНК-тест, определяющий склонность к инфаркту

10 октября, 2018, 11:08

Одноразовый генетический тест стоимостью менее 40 фунтов стерлингов (около 1400 грн) может показать, рожден ли человек со склонностью к сердечным заболеваниям

Об этом пишет The Guardian.

Исследователи считают, что такой генетический тест достаточно дешевый, чтобы его делали всем детям. В дальнейшем можно было бы использовать медикаментозные препараты, чтобы снизить шансы наиболее подверженных заболеваниям на сердечный приступ во взрослой жизни.

Данный тест можно пройти в любом возрасте, ведь ДНК человека не меняется в течение всей жизни. Для исследования нужно взять каплю крови, однако в некоторых случаях достаточно и мазка изо рта.

Разработка геномного теста проводится под руководством ведущего исследователя из Бейкеровского института сердца и диабета (Австралия) и Кембриджского университета, доктора Майкла Інойе.

Старший автор сэр Нилеш Самани, профессор кардиологии в Лестерского университета сказал: "На данный момент мы оцениваем людей на риск ишемической болезни сердца в течение 40 лет через медицинские проверки NHS. Но мы знаем, что это неточно, а также то, что ишемическая болезнь сердца начинается гораздо раньше, за несколько десятилетий до появления симптомов. Поэтому, если мы собираемся сделать настоящую профилактику, нам нужно идентифицировать людей с повышенным риском гораздо раньше".

В дальнейшем ученые намерены получить разрешение на внедрение теста в местные системы здравоохранения, но для этого необходимо полноценно завершить клинические испытания и повысить GRS.