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Телеканал "Еспресо" призывает всех украинцев присоединиться к акции "Спасибо Защитникам Украины"

Акция в поддержку бойцов проводится уже второй раз и посвящена Дню Защитника Украины, который отмечается 14 октября

Бойцов уже поздравили известные украинцы. Слова благодарности за мирное небо, мужество, стойкость и возможность встречать новый день уже высказали народные артисты Украины Александр Пономарев, Мария Бурмака, Александр Книга, Юрий Хвостенко, певица Тоня Матвиенко, актер и певец Антин Мухарский, группа Kozak System.

Поддержка и вера людей очень важна для поддержания духа военных.

"Мысль и понимание о том, что в мирном городе кто-то думает о нем, молится о нем, дает ему силы, чтобы добывать все эти победы", - говорит ветеран АТО Константин Вьюгин.

 

Присоединиться к акции "Спасибо Защитникам Украины" очень просто: до 14 октября необходимо украсить свою аватарку в Facebook специальной символикой "Спасибо Защитникам Украины", а также написать пост благодарности с хештегом #ДякуюЗахисникамУкраїни, а еще лучше - поздравить лично. Пусть все Защитники Украины почувствуют признательность и уважение тех, кого они защищают!

Спасибо нашим бойцам за подвиг, мужество и героизм! Призываем всех украинцев присоединиться к акции "Спасибо Защитникам Украины".

"Ти, головне, повертайся додому,
Врешті знімай запилюжені берці
І вчися наново жити потому
З перепрошитою вірою в серці...
Ти, головне, повертайся, здолавши
Чистого зла непрожований стогін,
І відпускай цю ненависть назавше
Посеред мирної тиші густої.
Ти, головне, повертайся до мами.
Десь там сивіючи за видноколом,
Матері тужать і дружать домами,
Що пахнуть ніжністю та корвалолом.
Ні, ця війна не потрібна нікому.
Так, ми її не пробачимо, себто
Перемагай і вертайся додому.
Просто живим повертайся, і все тут!" -

цитирует стихотворение Ирины Цилык команда "Еспресо".

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