Тайская армия интересуется новыми украинскими БТР, - Турчинов

10 октября, 2018, 21:10

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что тайские военные выразили заинтересованность новыми украинскими БТР-4МВ1

Об этом сообщает пресс-служба секретаря СНБО.

Турчинов заявил об этом во время посещения экспозиции на выставке “Оружие и безопасность” и авиакосмического салона "Авиасвит ХХІ". Секретарь СНБО в рамках мероприятия обсудил вопросы сотрудничества в оборонных и безопасностных вопросах с руководителями делегаций Польши, Казахстана, Саудовской Аравии, Чехии, Турции и Таиланда.

Во время переговоров с заместителем командующего ВМС Таиланда адмиралом Сангкорном Понгсири Турчинов обсудил вопросы расширения двустороннего военно-технического сотрудничества.

"Тайские военные выразили заинтересованность новыми украинскими БТР-4МВ1, которые, по их словам, “могут стать основными боевыми машинами морской пехоты Королевства”. По информации тайских чиновников, приобретенная в Украине военная техника и оружие, в частности, танки и БТР, “успешно прошли все испытания и приняты на вооружение армии”, - информирует пресс-служба.