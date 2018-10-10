Тайская армия интересуется новыми украинскими БТР, - Турчинов
Об этом сообщает пресс-служба секретаря СНБО.
Турчинов заявил об этом во время посещения экспозиции на выставке “Оружие и безопасность” и авиакосмического салона "Авиасвит ХХІ". Секретарь СНБО в рамках мероприятия обсудил вопросы сотрудничества в оборонных и безопасностных вопросах с руководителями делегаций Польши, Казахстана, Саудовской Аравии, Чехии, Турции и Таиланда.
Во время переговоров с заместителем командующего ВМС Таиланда адмиралом Сангкорном Понгсири Турчинов обсудил вопросы расширения двустороннего военно-технического сотрудничества.
"Тайские военные выразили заинтересованность новыми украинскими БТР-4МВ1, которые, по их словам, “могут стать основными боевыми машинами морской пехоты Королевства”. По информации тайских чиновников, приобретенная в Украине военная техника и оружие, в частности, танки и БТР, “успешно прошли все испытания и приняты на вооружение армии”, - информирует пресс-служба.
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