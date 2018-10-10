Суд утвердил мировое соглашение между "Нафтогазом", "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго"
10 октября, 2018, 22:14
Хозяйственный суд Киева в среду, 10 октября, утвердил мировое соглашение между НАК "Нафтогаз Украины", КП "Киевтеплоэнерго" и ПАО "Киевэнерго"
Об этом сообщил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, передает РБК-Украина.
"Сегодня на заседании было утверждено мировое соглашение, предоставленное сторонами", - сказал он.
Перелома отметил, что официально решение суда будет дано в пятницу, 12 октября, после чего НАК сможет, в частности, проанализировать определения терминов в решении и начать необходимые действия.
- Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Киев сменит поставщика отопления, но продолжит сотрудничать с "Киевэнерго". За 2017 год долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 тысячи гривен и достиг почти 5 млрд.
- В апреле 2018 года стало известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" возьмет на работу всех работников "Киевэнерго", а также унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженность компании.
- 23 мая киевская власть отказалась брать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго".
- КГГА угрожала "Нафтогазу" радикальными мерами-за несогласованности повопрсу горячей воды.
- 9 октября НАК "Нафтогаз" подписали мировое соглашение с КГГА и сообщили, что за неделю киевлянам восстановят горячее водоснабжение.
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