 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Суд утвердил мировое соглашение между "Нафтогазом", "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго"

Хозяйственный суд Киева в среду, 10 октября, утвердил мировое соглашение между НАК "Нафтогаз Украины", КП "Киевтеплоэнерго" и ПАО "Киевэнерго"

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, передает РБК-Украина.

"Сегодня на заседании было утверждено мировое соглашение, предоставленное сторонами", - сказал он.

Перелома отметил, что официально решение суда будет дано в пятницу, 12 октября, после чего НАК сможет, в частности, проанализировать определения терминов в решении и начать необходимые действия.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 октября, 2018 среда

больше новостей

10 октября, 2018 среда

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать