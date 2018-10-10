Суд утвердил мировое соглашение между "Нафтогазом", "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго"

10 октября, 2018, 22:14

Хозяйственный суд Киева в среду, 10 октября, утвердил мировое соглашение между НАК "Нафтогаз Украины", КП "Киевтеплоэнерго" и ПАО "Киевэнерго"

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, передает РБК-Украина.

"Сегодня на заседании было утверждено мировое соглашение, предоставленное сторонами", - сказал он.

Перелома отметил, что официально решение суда будет дано в пятницу, 12 октября, после чего НАК сможет, в частности, проанализировать определения терминов в решении и начать необходимые действия.