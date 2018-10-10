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Стрельба в торговом центре в США: 2 погибших

В торговом центре Bell Tower Shops в городе Форт Майерс, штат Флорида, произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и двое были ранены

Об этом сообщает NBC.

Свидетельница происшествия сообщила телеканалу, что стрельба произошла во время празднования ее дня рождения в ресторане внутри ТЦ. Когда она собралась расплачиваться, кто-то выстрелил в ее мужа, а потом застрелил ее ребенка.

Отмечается, что полиция перекрыла территорию торгового центра. Окружной шериф Кармин Марс заявил, что не считает стрельбу случайной. При этом, задержаны ли стрелки, и сколько их было, он не уточнил.

  • Напомним, в Калифорнии мужчина застрелил 5 человек и покончил жизнь самоубийством.
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