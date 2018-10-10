Сборная Украины перед Италией потеряла еще одного футболиста
10 октября, 2018, 11:43
Сборной Украины в товарищеском матче против Италии не поможет защитник Евгений Макаренко
Об этом сообщает "Футбол 1".
9 октября защитник бельгийского "Андерлехта" из-за травмы пропустил в Гении тренировку сборной Украины перед товарищеской игрой с Италией. Теперь о том, какую травму получил защитник не сообщается.
Таким образом, команда Андрея Шевченко понесла очередную потерю. Ранее, из-за травм украинцы остались без лидера команды Андрея Ярмоленко, защитника Евгения Хачериди, полузащитника Виталия Буяльского и форварда Артема Беседина.
- Матч между сборными Италии и Украины состоится сегодня в Генуе и начнется в 21:45.
- Ранее, Андрей Шевченко обнародовал состав сборной Украины на товарищескую игру с Италией и матч Лиги наций против Чехии, который состоится 16 октября в Харькове.
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УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины за поведение фанатов во время первого матча нашей национальной команды против Чехии.
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