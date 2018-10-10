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Сборная Украины перед Италией потеряла еще одного футболиста


фото: Xsport
Сборной Украины в товарищеском матче против Италии не поможет защитник Евгений Макаренко

Об этом сообщает "Футбол 1".

9 октября защитник бельгийского "Андерлехта" из-за травмы пропустил в Гении тренировку сборной Украины перед товарищеской игрой с Италией. Теперь о том, какую травму получил защитник не сообщается.

Таким образом, команда Андрея Шевченко понесла очередную потерю. Ранее, из-за травм украинцы остались без лидера команды Андрея Ярмоленко, защитника Евгения Хачериди, полузащитника Виталия Буяльского и форварда Артема Беседина.

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