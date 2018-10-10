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Ричард Брэнсон рассказал, сколько будет стоить поездка на Hyperloop One

Ричард Брэнсон - основатель компании Virgin - рассказал, что поездка на Virgin Hyperloop One обойдется пассажирам в сумму, которая не превышает тарифы на поездки другим высокоскоростным транспортом

Об этом пишет CNBC.

Также Брэнсон указал, что в будущем цены на кватки "могут даже стать ниже". К тому же, Virgin скоро начнет строительство вакуумной транспортной системы в Индии между Мумбаи и Пуной.

Если сейчас такая поездка занимает до 5 часов, то гиперлуп сократит это время до 30 минут. Продемонстрирован прототип весит 5 тонн и может передвигаться со скоростью до 1 200 км / час. Длина капсулы Quintero One составляет 34 м, за один рейс он может перевезти до 40 пассажиров. В ближайшее время устройство пройдет испытания на полигоне HTT в Тулузе.

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