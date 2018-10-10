Ричард Брэнсон рассказал, сколько будет стоить поездка на Hyperloop One
10 октября, 2018, 11:40
Ричард Брэнсон - основатель компании Virgin - рассказал, что поездка на Virgin Hyperloop One обойдется пассажирам в сумму, которая не превышает тарифы на поездки другим высокоскоростным транспортом
Об этом пишет CNBC.
Также Брэнсон указал, что в будущем цены на кватки "могут даже стать ниже". К тому же, Virgin скоро начнет строительство вакуумной транспортной системы в Индии между Мумбаи и Пуной.
Если сейчас такая поездка занимает до 5 часов, то гиперлуп сократит это время до 30 минут. Продемонстрирован прототип весит 5 тонн и может передвигаться со скоростью до 1 200 км / час. Длина капсулы Quintero One составляет 34 м, за один рейс он может перевезти до 40 пассажиров. В ближайшее время устройство пройдет испытания на полигоне HTT в Тулузе.
- Напомним, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, тестовый участок для скоростных вакуумных поездов Hyperloop появится в Украине в 2019 году, а реальный эксплуатационный участок — через 5 лет.
- Компания Hyperloop Transportation Technologies Inc. показала, как выглядит первая в мире полномасштабная пассажирская капсула
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