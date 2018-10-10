 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Руководителя арсенала в Ичне уволили за неготовность к диверсиям еще в августе, - Луценко


фото: apostrophe
Неготовность складов в Ичне к требованиям военного времени обнаружили еще в августе 2018 года после проверок Военной прокуратуры и Минобороны

Об этом заявил на брифинге генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Еспресо.TV.

"Готовность к контрдиверсионным работам именно в Ичне отсутствовала, о чем свидетельствует внутренняя работа Министерства обороны и Генерального штаба. Они действительно это установили и именно за это был снят руководитель", - заявил Луценко.

По словам главы ГПУ, в августе 2018 года силы специальных операций проводили отработку всех складов на территории Украины с целью определить уровень подготовки антитеррористических задач. После тотальных проверок оказалось, что планы по совершенствованию безопасности складов в Ичне не были реализованы.

Причинами несоответствия базы к требованиям военного времени были недостаточное финансирование, плохая организация работ и темпы их выполнения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 октября, 2018 среда

больше новостей

10 октября, 2018 среда

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать