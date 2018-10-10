Руководителя арсенала в Ичне уволили за неготовность к диверсиям еще в августе, - Луценко
Об этом заявил на брифинге генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Еспресо.TV.
"Готовность к контрдиверсионным работам именно в Ичне отсутствовала, о чем свидетельствует внутренняя работа Министерства обороны и Генерального штаба. Они действительно это установили и именно за это был снят руководитель", - заявил Луценко.
По словам главы ГПУ, в августе 2018 года силы специальных операций проводили отработку всех складов на территории Украины с целью определить уровень подготовки антитеррористических задач. После тотальных проверок оказалось, что планы по совершенствованию безопасности складов в Ичне не были реализованы.
Причинами несоответствия базы к требованиям военного времени были недостаточное финансирование, плохая организация работ и темпы их выполнения.
- Напомним, утром 9 октября на 6-м военном арсенале в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.
- Из Ичне и из районов в зоне поражения, эвакуировали более 10 тысяч человек. Также было заблокировано движение по ряду дорог, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км вокруг места взрывов.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения, что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- СБУ предполагает, что взрывы боеприпасов на 6-м арсенале могут быть результатом диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
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