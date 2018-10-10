Руководителя арсенала в Ичне уволили за неготовность к диверсиям еще в августе, - Луценко

10 октября, 2018, 14:28

Неготовность складов в Ичне к требованиям военного времени обнаружили еще в августе 2018 года после проверок Военной прокуратуры и Минобороны

Об этом заявил на брифинге генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Еспресо.TV.

"Готовность к контрдиверсионным работам именно в Ичне отсутствовала, о чем свидетельствует внутренняя работа Министерства обороны и Генерального штаба. Они действительно это установили и именно за это был снят руководитель", - заявил Луценко.

По словам главы ГПУ, в августе 2018 года силы специальных операций проводили отработку всех складов на территории Украины с целью определить уровень подготовки антитеррористических задач. После тотальных проверок оказалось, что планы по совершенствованию безопасности складов в Ичне не были реализованы.

Причинами несоответствия базы к требованиям военного времени были недостаточное финансирование, плохая организация работ и темпы их выполнения.