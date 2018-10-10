Российские СМИ написали о сообщнике Петрова и Боширова

10 октября, 2018, 20:40

Третьим подозреваемым в отравлении экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля может быть россиянин Сергей Федотов

Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

По данным издания, в марте 2018 года Федотов посещал Великобританию в то же время, когда там находились Руслан Боширов и Александр Петров, которых Британия официально объявила подозреваемыми в отравлении Скрипаля. По данным Bellingcat, настоящие имена русских Анатолий Чепига и Александр Мишкин, они являются сотрудниками спецслужб РФ.

Федотов, пишут российские СМИ, также был вместе с Бошировым и Петровым в Праге в 2014 году — в то самое время, когда они, по данным чешской прессы, следили за Скрипалем. В январе-феврале 2014 года он совершил путешествие в Чехию вместе с Александром Петровым. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались заграничными паспортами 64-й серии с близкими номерами.

Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон — в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров и Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними. Эта информация была у Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее решили придержать.