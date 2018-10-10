Российские СМИ написали о сообщнике Петрова и Боширова
Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".
По данным издания, в марте 2018 года Федотов посещал Великобританию в то же время, когда там находились Руслан Боширов и Александр Петров, которых Британия официально объявила подозреваемыми в отравлении Скрипаля. По данным Bellingcat, настоящие имена русских Анатолий Чепига и Александр Мишкин, они являются сотрудниками спецслужб РФ.
Федотов, пишут российские СМИ, также был вместе с Бошировым и Петровым в Праге в 2014 году — в то самое время, когда они, по данным чешской прессы, следили за Скрипалем. В январе-феврале 2014 года он совершил путешествие в Чехию вместе с Александром Петровым. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались заграничными паспортами 64-й серии с близкими номерами.
Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон — в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров и Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними. Эта информация была у Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее решили придержать.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они ранее якобы никогда не слышали о Скрипале, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипаля - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
- Исследовательская группа Bellingcat сообщила, что полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) участвовал в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
- Также расследователи сообщили, что настоящие имя и фамилия Петрова - Александр Мишкин, и он - сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).
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