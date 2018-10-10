Роналду считает, что за его обвинениями в изнасиловании стоит "Реал"

10 октября, 2018, 13:40

Португальский футболист Кришитану Роналду убежден, что кампанию с его обвинениями в изнасиловании, организовал "Реал"

Об этом заявил журналист Танкреди Палмери, сообщает Tuttomercatoweb.

Палмери, ссылаясь на источник близкий к игроку, утверждает, что португалец уверен, что "Реал" и лично президент мадридского клуба Флорентино Перес заказали против него кампанию.

33-летний футболист считает, что именно "Реал" повлиял на решение УЕФА не вручать ему награду лучшему игроку сезона-2017/18. В ответ Роналду решил объявить бойкот Лиге наций и решил не играть за сборную Португалии до конца 2018 года.