Разрушительное наводнение на Майорке: количество погибших возросло

10 октября, 2018, 16:46

По меньшей мере 9 человек погибли и 6 пропали без вести в результате внезапного наводнения на испанском острове Майорка

Как сообщает El Pais, это одно из самых серьезных наводнений, которые Испания переживала за последние четверть века.

Среди погибших – британская пара, которая погибла во время поездки в такси. Местонахождение водителя автомобиля неизвестно. Шесть человек считаются пропавшими, среди них – граждане Британии и местные жители.

Трое людей получили травмы. Еще 200 человек были вынуждены покинуть дома.

Стремительный поток в муниципалитете Сан-Лоренсо прорвался через исторический центр, подхватывал автомобили и затапливал десятки домов. Немало жителей застряли на балконах и домах, ожидая спасения.

Десятки водителей оказались в ловушке на дорогах из-за наводнения. Сильные потоки воды затопили трансформаторы, поэтому пострадавшие районы остались без света. 11 дорог на Майорке остаются закрытыми.

Чрезвычайные службы попросили 8 тысяч жителей Сан-Лоренсо оставаться в своих домах и покидать их только в случае чрезвычайных ситуаций. Обучение в школах приостановлено. Местная власть описывает катастрофу как "разрушительную".

Региональное правительство Балеарских островов обратилось к Министерству обороны за дополнительной помощью в преодолении последствий непогоды. Из Валенсии на Майорку отправили 80 военнослужащих и 7 аварийных военных машин.

Премьер-министр Испании отправится на Майорку посетить пострадавшие районы.