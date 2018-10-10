Разрушительное наводнение на Майорке: количество погибших возросло
Как сообщает El Pais, это одно из самых серьезных наводнений, которые Испания переживала за последние четверть века.
Среди погибших – британская пара, которая погибла во время поездки в такси. Местонахождение водителя автомобиля неизвестно. Шесть человек считаются пропавшими, среди них – граждане Британии и местные жители.
Трое людей получили травмы. Еще 200 человек были вынуждены покинуть дома.
Стремительный поток в муниципалитете Сан-Лоренсо прорвался через исторический центр, подхватывал автомобили и затапливал десятки домов. Немало жителей застряли на балконах и домах, ожидая спасения.
Десятки водителей оказались в ловушке на дорогах из-за наводнения. Сильные потоки воды затопили трансформаторы, поэтому пострадавшие районы остались без света. 11 дорог на Майорке остаются закрытыми.
Чрезвычайные службы попросили 8 тысяч жителей Сан-Лоренсо оставаться в своих домах и покидать их только в случае чрезвычайных ситуаций. Обучение в школах приостановлено. Местная власть описывает катастрофу как "разрушительную".
Региональное правительство Балеарских островов обратилось к Министерству обороны за дополнительной помощью в преодолении последствий непогоды. Из Валенсии на Майорку отправили 80 военнослужащих и 7 аварийных военных машин.
Премьер-министр Испании отправится на Майорку посетить пострадавшие районы.
- Ранее сообщалось о 5 погибших.
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