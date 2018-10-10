"За преступления против человечности": с Францией судятся за ядерные испытания в Тихом океане

10 октября, 2018, 13:40

На Францию подали иск в Международный уголовный суд в Гааге за "предполагаемые преступления против человечности", а именно ядерные испытания во Французской Полинезии

Об этом пишет France 24.

"С большим чувством долга и решимости мы подали жалобу в Международный уголовный суд 2 октября по преступления против человечности", - сказал Оскар Темари, который также является бывшим президентом французского архипелага в Организации Объединенных Наций.

Он добавил, что Полинезия ни была согласна с проведением испытаний, как утверждает Франция. "Эти испытания были навязаны нам под угрозой введения военного правительства", - говорит активист.

В период с 1960 по 1996 год Франция провела провела в общей сложности 210 ядерных виробовувань, из них 193 - на атоллах Муруроа и Фангатауфа во Французской Полинезии. После этого многие жители близлежащих районов обращались с жалобами на различные болезни, в том числе онкологические.

В 2010 году был принят закон, который определил порядок возмещения, однако лишь около 20 из примерно 1000 человек, которые подали жалобы на Францию, получили компенсацию.

"Этот случай (иск - ред) направлен на то, чтобы все живые президенты Франции были ответственны за ядерные испытания против нашей страны", - добавил Темари.

Франция долгое время отрицала свою ответственность за влияние на здоровье и окружающую среду из-за боязни, что такое признание приведет к ослаблению ее ядерной программы во время "холодной войны".