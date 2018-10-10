"Северный поток-2" выгоден только одной стране ЕС и угрожает другим, - Дуда

10 октября, 2018, 10:48

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал проект газопровода "Северный поток-2", поскольку он, по мнению президента, противоречит единству ЕС, будучи полезным только одной стране и создавая угрозу для других

Об этом пишет PAP.

"У меня нет сомнений, что в Европе, которая будет основываться на общих ценностях, не будет проектов, которые несут пользу только для одной страны и подрывают энергетическую безопасность других", - подчеркнул президент Польши, отметив, что речь идет о "Северном потоке-2".

В конце сентября лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в Белом доме обсудили вопросы газопровода "Северный поток-2". Трамп, несмотря на критику в адрес Германии, дал понять, что санкции против компаний-участниц проекта не запланированы, сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Ранее в Госдепе США заявили, что могут прибегнуть к введению санкций против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Многие страны Центральной и Восточной Европы также выступают против проекта, который, по их мнению, увеличит зависимость Европы от российского газа.

Как известно, с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.