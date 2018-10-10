"Петров" и "Боширов" следили за Скрипалем в Чехии, - СМИ
Об этом пишет Český rozhlas.
В тот же период в Чехии прилетел Скрипаль, который, как следует из информации от источника, близкого к разведывательным службам, должен был встретиться с чешскими офицерами, которым он якобы помогал в раскрытии российских шпионов. По мнению собеседника, двое россиян уже тогда следили за Скрипалем.
Один из обвиняемых, полковник ГРУ Александр Мишкин, был в Чехии под именем Александр Петров от 13 октября до 16 октября. Он остановился в одном из отелей Остравы, а потом он переехал в Прагу.
Второй обвиняемый, полковник Анатолий Чепига, прибыл в Чехии 11 октября того же года, говорится в материале.
По данным The New York Times, Скрипаль тайно, в сопровождении представителей британской разведки MI6, прибыл в Прагу в 2012 году. Это произошло вскоре после того, как его жена Людмила умерла от рака. В ходе краткого визита он предоставил чешской разведке информацию об офицерах ГРУ РФ, которые работали в Европе.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипачей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
- Исследовательская группа Bellingcat сообщила, что полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) принимал участие в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
- Также расследователи сообщили, что настоящее имя и фамилия Петрова - Александр Мишкин, и он - сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).
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