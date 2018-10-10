"Петров" и "Боширов" следили за Скрипалем в Чехии, - СМИ

10 октября, 2018, 12:43

Двое сотрудников ГРУ РФ, обвиняемых Великобританией в отравлении бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергєя Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в октябре 2014 тайно побывали в Чешской Республике

Об этом пишет Český rozhlas.

В тот же период в Чехии прилетел Скрипаль, который, как следует из информации от источника, близкого к разведывательным службам, должен был встретиться с чешскими офицерами, которым он якобы помогал в раскрытии российских шпионов. По мнению собеседника, двое россиян уже тогда следили за Скрипалем.

Один из обвиняемых, полковник ГРУ Александр Мишкин, был в Чехии под именем Александр Петров от 13 октября до 16 октября. Он остановился в одном из отелей Остравы, а потом он переехал в Прагу.

Второй обвиняемый, полковник Анатолий Чепига, прибыл в Чехии 11 октября того же года, говорится в материале.

По данным The New York Times, Скрипаль тайно, в сопровождении представителей британской разведки MI6, прибыл в Прагу в 2012 году. Это произошло вскоре после того, как его жена Людмила умерла от рака. В ходе краткого визита он предоставил чешской разведке информацию об офицерах ГРУ РФ, которые работали в Европе.