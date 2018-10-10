"Нафтогаз" удержал у "Газпрома" $9 млн

10 октября, 2018, 16:45

Украинский "Нафтогаз" удержал у российского "Газпрома" $ 9 млн в счет оплаты долга по решению Стокгольмского арбитража

Об этом в среду, 10 октября, сообщила пресс-служба ПАО "Нафтогаз украины" в своем Twitter.

Как отмечается, "Нафтогаз" направил "Газпрому" соответствующее заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени за задолженность российским монополистом в соответствии с арбитражным решением от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту.

Как известно, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту о поставках газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к уменьшению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, которые предоставляются Нафтогазом.

"Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, Газпром в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет Нафтогаз, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража. Следовательно Нафтогаз засчитал более 9 млн долл. США переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как платеж во исполнение арбитражного решения", - .отметили в "Нафтогазе".