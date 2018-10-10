"Нафтогаз" удержал у "Газпрома" $9 млн
Об этом в среду, 10 октября, сообщила пресс-служба ПАО "Нафтогаз украины" в своем Twitter.
Как отмечается, "Нафтогаз" направил "Газпрому" соответствующее заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени за задолженность российским монополистом в соответствии с арбитражным решением от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту.
10 октября 2018 г.
Как известно, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту о поставках газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к уменьшению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, которые предоставляются Нафтогазом.
"Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, Газпром в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет Нафтогаз, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража. Следовательно Нафтогаз засчитал более 9 млн долл. США переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как платеж во исполнение арбитражного решения", - .отметили в "Нафтогазе".
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной и начал взыскивать с "Газпрома" $2,6 млрд. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $50 млн.
- Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Британия заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
- Украина, ЕС и РФ договорились разработать дорожную карту переговоров относительно транзита газа.
- "Нафтогаз" требует от "Газпрома" еще $11,6 млрд в международном арбитраже. "Газпрома" ограничили возможность привлекать международные кредиты из-за суда с "Нафтогазом".
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