Производитель пылесосов создал фен, который сам закручивает на себе волосы
10 октября, 2018, 14:26
Компания Dyson выпустила вакуумный фен Airwrap, который не нагревает волосы, а придает им форму мощным потоком воздуха, самостоятельно завывая вокруг себя
Об этом пишет Engadget.
Dyson утверждает, что вакуумный фен разрабатывался в течение шести лет, а в процессе принимали участие 230 инженеров.
Airwrap создает вокруг себя непрерывный и равномерный поток воздуха, который мовмагнітом притягивает волосы. В основе технологии лежит эффект Coandă, который позволяет накручивать прядь на насадку и создавать локоны.
В отличие от бигуди, которые работают по тому же принципу, волос не запутывается, а равномерно распределяется по поверхности фена. Устройство поступит в продажу до конца ноября и будет стоить от $ 500 в зависимости от комплектации.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика