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Производитель пылесосов создал фен, который сам закручивает на себе волосы

Компания Dyson выпустила вакуумный фен Airwrap, который не нагревает волосы, а придает им форму мощным потоком воздуха, самостоятельно завывая вокруг себя

Об этом пишет Engadget.

Dyson утверждает, что вакуумный фен разрабатывался в течение шести лет, а в процессе принимали участие 230 инженеров.

Airwrap создает вокруг себя непрерывный и равномерный поток воздуха, который мовмагнітом притягивает волосы. В основе технологии лежит эффект Coandă, который позволяет накручивать прядь на насадку и создавать локоны.

В отличие от бигуди, которые работают по тому же принципу, волос не запутывается, а равномерно распределяется по поверхности фена. Устройство поступит в продажу до конца ноября и будет стоить от $ 500 в зависимости от комплектации.

 

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