Прокуратура АРК проверяет украинские компании на причастность к строительству Керченского моста

10 октября, 2018, 19:53

Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет украинские и зарубежные компании на причастность к строительству Керченского моста

Об этом в среду, 10 октября, сообщил глава ведомства Гюндуз Мамедов, передают Крым.Реалии.

"Мы по этому факту открыли уголовное производство и устанавливаем эти факты. Также у нас есть уголовное производство по факту строительства Керченского моста. Это строительство наносит существенный вред экологии", – отметил Мамедов.

Как отмечается, речь идет об информации о якобы поставках украинского щебня для строительства Керченского моста.

По словам Мамедова, прокуратура подготовила ряд ходатайств о предоставлении международной правовой помощи для установления причастности иностранных компаний к строительству этого моста, и эти запросы уже направлены ряду европейский стран.