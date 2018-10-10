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Прокуратура АРК проверяет украинские компании на причастность к строительству Керченского моста

Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет украинские и зарубежные компании на причастность к строительству Керченского моста

Об этом в среду, 10 октября, сообщил глава ведомства Гюндуз Мамедов, передают Крым.Реалии.

"Мы по этому факту открыли уголовное производство и устанавливаем эти факты. Также у нас есть уголовное производство по факту строительства Керченского моста. Это строительство наносит существенный вред экологии", – отметил Мамедов.

Как отмечается, речь идет об информации о якобы поставках украинского щебня для строительства Керченского моста.

По словам Мамедова, прокуратура подготовила ряд ходатайств о предоставлении международной правовой помощи для установления причастности иностранных компаний к строительству этого моста, и эти запросы уже направлены ряду европейский стран.

  • Напомним, 4 октября сотрудники СБУ разоблачили факты противоправной поставки в РФ материалов, которые использовались для строительства так называемого крымского моста.
  • Также рус СМИ сообщили о том, что во время монтажа обрушилась часть Керченского моста.
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