Прокуратура АРК проверяет украинские компании на причастность к строительству Керченского моста
10 октября, 2018, 19:53
Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет украинские и зарубежные компании на причастность к строительству Керченского моста
Об этом в среду, 10 октября, сообщил глава ведомства Гюндуз Мамедов, передают Крым.Реалии.
"Мы по этому факту открыли уголовное производство и устанавливаем эти факты. Также у нас есть уголовное производство по факту строительства Керченского моста. Это строительство наносит существенный вред экологии", – отметил Мамедов.
Как отмечается, речь идет об информации о якобы поставках украинского щебня для строительства Керченского моста.
По словам Мамедова, прокуратура подготовила ряд ходатайств о предоставлении международной правовой помощи для установления причастности иностранных компаний к строительству этого моста, и эти запросы уже направлены ряду европейский стран.
- Напомним, 4 октября сотрудники СБУ разоблачили факты противоправной поставки в РФ материалов, которые использовались для строительства так называемого крымского моста.
- Также рус СМИ сообщили о том, что во время монтажа обрушилась часть Керченского моста.
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