Правительство выделит 100 млн грн на восстановление Ични
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина, передает Еспресо.TV.
"Сегодня мы примем решение о том, чтобы выделить 100 млн на восстановление в Черниговской области по тем пунктам, где была проблема или были разрушения", - сказал глава правительства.
По словам Гройсмана, поручения по ликвидации последствий взрывов уже предоставили местным властям.
Ранее Минобороны сообщило об усилении охраны арсеналов по всей стране.
Напомним, утром 9 октября на 6-м военном арсенале в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.
Из Ичне и из районов в зоне поражения, эвакуировали более 10 тысяч человек. Также было заблокировано движение по ряду дорог, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км вокруг места взрывов.
В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
СБУ предполагает, что взрывы боеприпасов на 6-м арсенале могут быть результатом диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
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