Правительство выделит 100 млн грн на восстановление Ични

10 октября, 2018, 13:28

Кабинет министров выделит 100 млн грн на ликвидацию последствий взрывов боеприпасов на территории арсенала возле Ичне в Черниговской области

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина, передает Еспресо.TV.

"Сегодня мы примем решение о том, чтобы выделить 100 млн на восстановление в Черниговской области по тем пунктам, где была проблема или были разрушения", - сказал глава правительства.

По словам Гройсмана, поручения по ликвидации последствий взрывов уже предоставили местным властям.

Ранее Минобороны сообщило об усилении охраны арсеналов по всей стране.

Напомним, утром 9 октября на 6-м военном арсенале в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.

Из Ичне и из районов в зоне поражения, эвакуировали более 10 тысяч человек. Также было заблокировано движение по ряду дорог, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км вокруг места взрывов.

В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.

СБУ предполагает, что взрывы боеприпасов на 6-м арсенале могут быть результатом диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.