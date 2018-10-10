Правительство одобрило концепцию предотвращения и противодействия домашнему насилию
Об этом сообщает правительственная пресс-служба.
"Принятие распоряжения создает возможности снизить уровень домашнего насилия, насилия по признаку пола и обеспечить защиту прав пострадавших лиц через совершенствование системы предотвращения и противодействия такому насилию, совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы, введение действенных механизмов взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола", - говорится в сообщении.
Как отмечается, каждый год от насилия в Украине страдает около 100 тысяч человек, 90% из которых – женщины. Пострадавшие от домашнего насилия женщины не могут должным образом выполнять свои родительские обязанности, в результате чего растет уровень социального сиротства.
Следовательно, целью принятия соответствующей программы является обеспечение развития системы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола в соответствии с международных стандартов и Закона Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" в условиях децентрализации и внедрения комплексных действий и мероприятий, направленных на уменьшение масштаба этого явления. Программа принята на период до 2023 года.
- Напомним, в декабре 2017 года Рада приняла законопроект №4952, которым ввела уголовную ответственность за домашнее насилие и принуждение к браку.
- Также 7 декабря парламент принял закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию.
- В январе 2018 года Петр Порошенко подписал закон № 2229-VIII "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".
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