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Порошенко подписал закон о выплатах семьям погибших военных


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон, который среди прочего предусматривает предоставление права на получение денежной помощи членам семей погибших военнослужащих

Об этом в среду, 10 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, реализация принятого закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальной защиты военнослужащих" также усилит соцзащиту членов семей лиц, погибших после увольнения со службы вследствие травм, контузий, увечья или заболеваний, полученных в связи с защитой Отечества.

Кроме того, законом расширен перечень оснований для получения единовременной денежной помощи военнослужащими и дано право на получение одноразовой денежной помощи членам семей иностранцев и лиц без гражданства, которые погибли или умерли после увольнения со службы во время прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины.

 

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