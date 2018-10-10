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Полиция задержала мужчину, который облил журналистку кефиром

Полиция задержала мужчину, облившего кефиром журналистку во время стычек возле здания Министерства внутренних дел Украины

В среду, 10 октября, во время митинга произошла стычка представителей националистических организаций с правоохранителями, передает “Интерфакс-Украина”.

В ходестолкновений один человек получил травму руки, а журналистку “NewsОne” облили кефиром. Правоохранители, следившие за порядком, сразу задержали правонарушителя, сообщает пресс-служба полиции.

"При этом его товарищи пытались помешать работе полицейских, устроив драку”, — отмечают в полиции.

Мужчину, который облил журналистку, и трех активных участников потасовки доставили в управление полиции для установления личных данных. Правовую оценку их действиям дадут после проведения проверки.

Кроме того, по информации полиции, один из участников с раной руки обратился за медицинской помощью.

Согласно сообщениям в социальных сетях, к зданию МВД пришли около 100 активистов разных организаций с требованием расследовать обстоятельства инцидента с координатором националистической организации "С14" Сергеем Мазуром, в квартиру которого неизвестные в ночь на среду, 10 октября, бросили гранату.

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